Redelfi, Banca Finnat alza target price e conferma Buy

Redelfi

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato la) e incrementato il(a 12,6 euro per azione dai precedenti 12,1 euro) sul titolo, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, nell'ipotesi di integrale esercizio dei residui warrants.Sul, gli analisti confermano unin crescita media annua del 47% (a 50,9 milioni di euro stimati a fine periodo da 18,4 milioni attesi a consuntivo 2024); un margine operativo lordo () in incremento medio annuo del 57% (a 31,1 milioni di euro a fine periodo da 7,7 milioni attesi a fine 2024) e undi gruppo in grado di esprimere una crescita media annua superiore al 60% (a 15,9 milioni di euro attesi a fine periodo da 2,2 milioni del consuntivo 2023).