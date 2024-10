Seconda edizione di FoodSeed: 7 startup portano l’innovazione nella filiera agroalimentare

(Teleborsa) - L’ecosistema dell'innovazione agroalimentare italiana accoglie nuovi protagonisti:, il programma di accelerazione della Rete Nazionale di CDP Venture Capital SGR, annuncia la selezione diper la sua seconda edizione. Queste imprese emergenti sono pronte a trasformare la filiera agroalimentare con soluzioni innovative che abbracciano l'intera catena del valore, dall'agricoltura sostenibile alla trasformazione alimentare, integrando principi di economia circolare.Dalle microalghe utilizzate per estrarre preziosialleche trasformano gli scarti agricoli in ingredienti funzionali; dall’alternativa salutare e performante alla caffeina, fino alle nuove soluzioni tech per ridurre gli: le nuove startup di FoodSeed, presentate il 22 ottobre a Verona, sono pronte a collaborare con le aziende del comparto per plasmare un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Si tratta diche trasforma gli scarti agroalimentari in risorse preziose,che porta in tavola l’alternativa sostenibile e salutare alla caffeina,che si occupa di Intelligenza Artificiale per la sicurezza alimentare,e la nuova frontiera dell'Astaxantina,che l'alternativa sostenibile alla plastica nel packaging alimentare,che si occupa di idrogel biodegradabili contro la siccità in agricoltura, eche propone additivi naturali per combattere lo spreco alimentare.Lanciato a marzo 2023, FoodSeed conta sul sostegno di partner promotori e co-investitori qualitramite il suo Fondo Acceleratori, Fondazione Cariverona, UniCredit, Eatable Adventures - tra i principali acceleratori Foodtech su scala globale - in qualità di co-investitore e gestore operativo del programma; insieme ai corporate partner Amadori, Cattolica Business Unit di Generali Italia, Veronafiere e i partner scientifici Accelerate for Impact Platform del CGIAR e Università degli Studi di Verona.Con una dotazione di, il programma di accelerazione sostiene e promuove la crescita di innovative realtà italiane in grado di rispondere alle principali sfide del settore agroalimentare e contribuire alla sostenibilità e all’efficienza della filiera. Allo stesso tempo, FoodSeed favorisce connessioni strategiche con aziende, investitori e attori chiave del settore in un’ottica di Open Innovation, un approccio che mira a rafforzare il tessuto imprenditoriale nazionale e a favorire nuove sinergie per promuovere unoNe è un esempio virtuoso,, startup pugliese accelerata nella prima edizione di FoodSeed, che ha recentemente chiuso un round di investimento da 3,4 milioni di euro per la sua alternativa sostenibile al cioccolato a base di carruba, confermando così il ruolo chiave delle startup AgriFoodTech italiane come motori del cambiamento.