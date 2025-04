FSI investe in Casalasco per una crescita internazionale e sostenibile

(Teleborsa) -, azienda storica dell’agroalimentare sostenibile in Italia, con. FSI ha siglato un, nell’ambito della quale FSI potrà investire oltre 200 milioni di euro, in un grande progetto di aggregazione e crescita internazionale.Casalasco e la sua filiera rappresentano una realtà all’avanguardia nell’ambito dell’agricoltura sostenibile italiana, capace di, integrando il ciclo produttivo e di trasformazione della materia prima con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. L’azienda si distingue per un’ampia offerta di prodotti che valorizzano le materie prime del territorio, trasformate subito dopo la raccolta, assicurando una filiera "a chilometro zero".Le produzioni, principalmente a base di pomodoro, legumi e basilico fresco, grazie alle più moderne tecniche di coltivazione e trasformazione utilizzate,impiegate contribuendo a uno stile di alimentazione salutare.Inoltre, latutelando la biodiversità, le risorse idriche e la capacità di rigenerazione del suolo, sviluppando prodotti italiani di filiera che valorizzano la produzione del territorio. Questi fattori contribuiscono alla, prodotti nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. I prodotti si distinguono per l’origine italiana, e l’impiego di materie prime provenienti da filiere tracciate e sostenibili.Questo impegno contraddistingue Casalasco quale parte integrante del processo di trasformazione del sistema produttivo italiano delineato nellapromossa dalla Commissione Europea nell’ambito del Green Deal."L’investimento di FSI mira a promuovere un grande progetto aggregativo, che parte dall’Italia, ma di respiro Europeo, in linea con la strategia di investimento di FSI – dichiara- aperto anche ad altre aziende e imprenditori, che ne condividano i valori, con l’obiettivo di. FSI, in qualità di investitore istituzionale italiano che promuove grandi progetti di crescita delle aziende italiane, per lo sviluppo del Paese, continua la propria tradizione di partnership con organizzazioni consortili"."Casalasco ha basi solide e di lungo periodo nella qualità dei propri prodotti. La grande focalizzazione e gli investimenti in sostenibilità – dichiara– sono sempre più elementi importanti e necessari nella società di oggi e del futuro, apprezzati dai clienti ed anche dagli investitori della Borsa. Riteniamo che Casalasco, a seguito di un percorso di crescita significativo, possa addivenire a una quotazione di successo, con una capitalizzazione di Borsa superiore al miliardo di euro. In questo modoin un settore fondamentale per l’economia nazionale come l’agroalimentare"."L’ingresso di un partner prestigioso e di grandi dimensioni come FSI nella nostra compagine sociale – ha concluso– rappresenta un importante acceleratore di crescita per Casalasco e la sua filiera, per potenziare il proprio progetto di sviluppo.e delle centinaia di aziende agricole socie, insieme a FSI, con il quale abbiamo già pianificato una nuova fase di sviluppo dimensionale e di creazione di valore condiviso".