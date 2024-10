TIM

(Teleborsa) -conferma che nel corso della mattina di oggi la Guardia di Finanza "ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione presso l’ufficio di un proprio dirigente per l’ipotesi di corruzione tra privati".La società, si legge in una nota, "collaborerà con gli inquirenti anche per ricostruire eventuali responsabilità a danno del Gruppo".A Piazza Affari, il titolo TIM sta cedendo oltre 3 punti percentuali.