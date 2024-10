Vantea SMART crolla in Borsa dopo misure cautelari nei confronti dell'AD Veglioni

Vantea SMART

(Teleborsa) -il titolo, sospeso al ribasso con un ultimo prezzo battuto a 1,29 euro (-8,8%), dopo che la società ha comunicato di aver appreso dell'applicazione di un'ordinanza didisposta dall'Autorità Giudiziaria di Roma.Da quanto al momento noto, si legge in una nota della società di Information Technology e PMI innovativa, quotata su Euronext Growth Milan.La società si sta adoperando per attivare le procedure necessarie ae a tal fine convocherà il prima possibile un consiglio di amministrazione per assumere le opportune deliberazioni in merito all'attribuzione delle deleghe. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente in carica, attualmente Lara Lindozzi.Il nome di Simone Veglioni compare in una serie di articoli sulla, dove si dà conto del, imprenditore del settore ittico, che si sarebbe tolto la vita per sfuggire ai suoi soci/aguzzini.Samuele Melara, Francesco Primerano, Simone Veglioni e Francesco Protani sono stati arrestati con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di essere responsabili della morte dell'imprenditore (avvenuta a Guidonia nel marzo 2023). Le indagini hanno rivelato che i quattro avrebbero, a fronte di un debito reale di poco più di 140 mila euro.