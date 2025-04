Listini asiatici sulla parità, dagli Usa buone notizie per settore auto

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Con la borsa di Tokyo chiusa in occasione del Giorno di Showa, incolore(-0,04%), che archivia la seduta sui livelli della vigilia.Positiva la performance per idopo che l'amministrazione Trump ha fatto sapere che attenuerà l'impatto dei dazi sulle automobili allentando alcuni dazi imposti sui componenti esteri delle auto prodotte negli Stati Uniti.Fredda invece la reazione degli investitori cinesi al mancato annuncio delle nuoveper imprese e lavoratori colpiti dai dazi degli Stati Uniti anticipati la scorsa settimana dai media statali e attesi in questi giorni.Consolida i livelli della vigilia(+0,12%); in moderato rialzo(+0,45%).Sulla parità anche(+0,11%); buona la prestazione di(+1%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,05%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%.Il rendimento per l'è pari 1,32%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.