Yellen (USA): entro fine anno prestiti all'Ucraina per 50 miliardi di dollari

(Teleborsa) - ". E gli Stati Uniti si uniranno al G7 per fornire un prestito di 20 miliardi di dollari all'Ucraina che verrà rimborsato con i proventi derivanti dai beni della Russia stessa. Ciò significa che, guardando al futuro, la Russia sarà sempre più costretta a sostenere i costi della sua guerra illegale, al posto dei contribuenti negli Stati Uniti e in Europa". Lo ha affermato il, alla firma di un dichiarazione congiunta con il ministro delle Finanze ucraino Sergii Marchenko sul nuovo sostegno economico degli alleati."Sostenere l'Ucraina è importante di per sé: dotare un paese sovrano e democratico degli strumenti necessari per proteggere il suo popolo da una brutalità indicibile e la sua economia dalla devastazione - ha spiegato Yellen - Stiamo adempiendo a un obbligo morale. Ma vorrei essere chiara:. Lasciare che l'Ucraina cada inviterebbe un'ulteriore aggressione da parte di Putin e metterebbe a repentaglio la sicurezza dei nostri alleati della NATO in Europa, che ci siamo impegnati a difendere per trattato"."Questa iniziativa di prestito fornirà all'Ucraina i fondi di cui c'è urgente bisogno e- ha sottolineato - Invierà un messaggio a Putin che aspettare la fine della nostra coalizione è una strategia perdente. E promuoverà la nostra sicurezza collettiva e i valori che hanno sostenuto la nostra economia globale e il nostro sistema finanziario per quasi un secolo".