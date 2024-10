Aeroporti alla sfida del futuro con le nuove generazioni

(Teleborsa) - Una rappresentanza delle, che lavorano nell’ambito delle attività riferite ai gestori aeroportuali di, ha partecipato a uno, promosso da(l’organismo rappresentativo degli aeroporti europei) per dare vita a una esperienza ditra le nuove generazioni sulle sfide del cambiamento nel mondo del trasporto aereo.Dopo avere fatto tappa a, con l’intervento di, presidente ACI Europe e ceo SEA, il tour si è concluso all’aeroporto di, dove negli uffici direzionali diè stato completato il percorso apprendimento sull’adozione di, come l’intelligenza artificiale, per il miglioramento dei processi aeroportuali e sulle, dalla finanza verde alla sostenibilità estesa alla comunità aeroportuale e alle risorse umane.hanno partecipato responsabili settoriali degli aeroporti di"E' con orgoglio che facciamo parte di questo study tour", ha affermato, direttore generale di SACBO, dicendosi "felicissima perché questa iniziativa è uno scambio di cultura, di approccio e di novità verso il futuro del mondo dell'aviazione e felicissima di essere protagonisti di questo tipo di esperienza, cge lascia nei ragazzi una impronta e magari una ispirazione".Per, Direttore Risorse Umane di SACBO, questo incontro "è importante" per fare in modo che "le best practice che ci sono negli aeroporti europei e italiani confluiscano e si incontrino" e "da qui nascano iniziative e idee per la sostenibilità degli aeroporti". "Gli obiettivi che ci stiamo dando attraverso questo meeting delle generazioni a confronto - ha aggiunto - è proprio quello di utilizzare l'intelligenza artificiale e la sostenibilità per portare dentro gli aeroporti una spinta maggiore per essere presenti sui territori e creare questa connettività che è lo scopo principale dell'iniziativa"."Partecipare allo study tour è importante per i professionisti dl nostro settore, - commenta, analista Risorse Umane Società Aeroporto Marconi di Bologna - fa parte della nostra industry, la connettività fra diversi aeroporto europei e quindi questa è un'occasione per scambiare best practice e anche avere una visione interdipartimentale delle nostre attività aeroportuali. Questo è importante per accrescere la consapevolezza di quello che facciamo e delle attività che svolgiamo"."In questi giorni abbiamo avuto un'esperienza incredibile, uno scambio culturale fra i giovani in aviaziine ed abbiamo imparato tante cose che ci serviranno nel futuro quali innovazioni e tecnologie per facilitare i processi. E' stata un'esperienza indimenticabile", ha conclusoTirana International Airport.