ASPI all'evento del B20 per una cultura d'impresa più etica e inclusiva

(Teleborsa) -, direttore Risk, Business Integrity & Resilience di, ha partecipato all'a San Paolo del Brasile. Il B20 è il forum di dialogo del G20 e riunisce annualmente le più importanti associazioni di rappresentanza di imprese, industrie e servizi delle economie del G20 (cioé G7 più BRICS più Arabia Saudita, Australia, Argentina, Corea del Sud, Indonesia, Messico, Turchia e Unione Europea).Scopo dell'evento è stato quello difinali e le azioni politiche della, sostenendo allo stesso tempo la continuità con la prossima presidenza del B20 in Sudafrica. Le discussioni hanno toccato: incoraggiare l'attuazione diper promuovere una governance aziendale responsabile e sostenibile; rafforzare; promuovere unaper favorire una crescita inclusiva e garantire un uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale (AI)., presidente del Comitato Anticorruzione Business dell’Ocse, e copresidente della Task Force Integrity and Compliance del B20 Brasile, ha dichiarato: "non è solo un obiettivo ambizioso, ma un. Se non agiamo ora, priviamo le generazioni future delle risorse essenziali per salute, istruzione e benessere., è uno strumento fondamentale che può rivoluzionare la lotta alla corruzione, ma dobbiamo".è stata citata comeper il monitoraggio in tempo reale delle transazioni, migliorando la trasparenza e garantendo integrità nelle operazioni aziendali.L'evento ha evidenziatoper creare un ecosistema economico equo e resiliente, connella diciannovesima edizione del B20, ospitata quest'anno dal Brasile sotto il tema(crescita inclusiva per un futuro sostenibile). L'appuntamento puntava anche a rafforzare il supporto attivo all'interno della comunità imprenditoriale globale, fungendo da piattaforma di rete e di accoglienza per i copresidenti, il G20 e altri stakeholder di alto livello che hanno partecipato al processo.