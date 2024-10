Cyber Guru chiude round di serie B da 23 milioni di euro

(Teleborsa) -, piattaforma italiana di Security Awareness Training, ha finalizzato un; tra gli investitori: Riverside Acceleration Capital, società di investimento in growth equity specializzata nella collaborazione con aziende di software B2B per la transizione dalla fase iniziale di scale-up a quella di accelerazione rapida, ha guidato il round con la partecipazione di Educapital, il più grande fondo di investimento europeo focalizzato in Edtech e Future of Work; si confermano Adara Ventures e P101 Ventures.L'investimento contribuirà a sostenere la crescita di Cyber Guru, accelerando la roadmap die il Go-To-Market in Europa, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento sul mercato della formazione in cyber security awareness, ora guidata dall'intelligenza artificiale, forte del recente accreditamento come partner riconosciuto per, prima italiana accreditata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la formazione in security awareness per l'intera organizzazione.Fondata nel 2017, Cyber Guru hache possono beneficiare di una piattaforma completa in grado di modificare i comportamenti dei dipendenti, gestire il rischio umano e raggiungere la conformità con il minimo delle risorse. Oggi,vengono addestrati con continuità dai percorsi formativi automatizzati della piattaforma."Aver ottenuto questo investimento da parte di Riverside e Educapital, insieme al continuo supporto di Adara e P101, rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di scalata a livello internazionale. La nostra missione è migliorare la resistenza delle organizzazioni agli attacchi informatici, trasformando il comportamento degli utenti", ha dichiaratodi Cyber Guru.