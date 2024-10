Editoria, accordo fra Energia Oltre e Teleborsa per nuovi contenuti

(Teleborsa) - L'agenzia di stampa quotidianae l'agenzia di stampa economico-finanziariahanno dato vita ad unper lo sviluppo di prodotti e contenuti informativi.è un'agenzia fondata nel 1961,, che produce quotidianamente oltre 300 notizie in presa diretta con l’andamento dei mercati economici e del mondo produttivo, con copertura sui principali temi di. I servizi di Teleborsa sono scelti da banche, editori, enti, aziende, investitori e società quotate."Siamo lieti dell'accordo con Energia Oltre e convinti che la partnership arricchirà l'offerta di entrambe le agenzie per garantire sempre di più un'informazione autorevole ed indipendente", dichiara Valeria Di Stefano di Teleborsa.è un'agenzia di stampa fondata nel febbraio del 2020, edita da Innovative Publishing e, pubblica circa 150 lanci di agenzia al giorno e trasmette nelle più importanti istituzioni italiane e aziende del settore energetico, ambientale e della sostenibilità."Energia Oltre arricchirà con questo accordo la sua proposta editoriale, dal momento che il tema della sostenibilità non riguarda solo gli operatori del settore ambientale ed energetico, ma tutte le quotate in generale", dichiara Michele Guerriero di Energia Oltre.