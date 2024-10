LSEG, terzo trimestre sopra le attese con total income in aumento del 9,5%

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) -(LSEG), il gruppo che gestisce la Borsa di Londra, ha registrato unin aumento del 9,5%, incluse le fusioni e acquisizioni, e dell'8,7% su base organica a 2,12 miliardi di sterline neldel 2024, superando il consensus degli analisti fornito dall'azienda di 2,10 miliardi di sterline.alla crescita: Data & Analytics +4,6%, FTSE Russell +9,2%, Risk Intelligence +10,4%, Capital Markets +22,4%, Post Trade +4,8%.L'(ASV), che riflette i ricavi ricorrenti, è aumentato del 6% nel trimestre e la società ha affermato di aspettarsi che la crescita dell'ASV rimanga intorno al 6% per il resto dell'anno."Abbiamo registrato un, con una crescita sana nel nostro business degli abbonamenti e performance molto forti nei nostri business basati su volumi di alta qualità - ha commentato il- Stiamo eseguendo con successo la nostra strategia, offrendo diversi nuovi prodotti nel terzo trimestre. La trasformazione in corso del nostro business con un'innovazione di prodotto più rapida e soluzioni più potenti sta guidando un maggiore coinvolgimento degli utenti e risultati migliori per i nostri clienti. La nostra partnership con Microsoft continua a fare grandi progressi e il nostro programma di prodotto è sulla buona strada"."Siamomentre guardiamo al 2025", ha aggiunto.