Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,38% sul, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.808 punti, sui livelli della vigilia.In denaro il(+0,71%); pressoché invariato l'(+0,19%).Gli investitori valutano le trimestrali, mentre attendono le possibili mosse della Federal Reserve e guardano alle elezioni americane. Dal Beige Book della Federal Reserve, il rapporto sullo stato dell'economia statunitense che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria, è emerso che nel complesso, l'attività economica negli Stati Uniti è "rimasta pressoché invariata in quasi tutti i distretti dall'inizio di settembre".Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,39%),(-0,56%) e(-0,50%).Al top tra i(+1,24%),(+0,93%),(+0,87%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,66%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,42 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,36%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.Al top tra i, si posizionano(+20,25%),(+4,97%),(+3,53%) e(+2,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,92%.Seduta negativa per, che scende del 4,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,62%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 243K unità; preced. 242K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 54 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 55,2 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -2,3%).