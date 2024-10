Savona (CONSOB): aumentare destinazione risparmio a fini produttivi interni

(Teleborsa) - "Dal 1974, data di nascita della CONSOB, il rapporto tra moneta e finanza è passato da 1 a 2,8 volte,". Lo ha affermato, presidente della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), aprendo un convegno presso l'Università Sapienza per i 50 anni dell'Autorità."Ho suggerito di accrescere questa destinazione, e già i lavori sono in corso a livello governativo, e sull'architettura di vigilanza monetaria e finanziaria, etecnologiche che la scienza oggi ci offre", ha aggiunto.- ha detto Savona - che si intende procedere in questa direzione o, in caso contrario, una spiegazione parimenti fondata del perché non si avverte questa urgente necessità".