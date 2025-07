Savona (Consob): risparmio italiani vera ricchezza del paese, rischio che vada su estero e crypto

(Teleborsa) - "Ilè pari a poco più di 6 mila miliardi di euro, circa tre volte il PIL. È la, che solleva il problema di un suo uso finalizzato alla nostra crescita reale, che Governo e Parlamento vanno affrontando con importanti provvedimenti, tra i quali la Legge Capitali e la riforma del TUF". Lo ha detto, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo del Senato."Su questo obiettivo e sulla struttura monetaria e finanziaria chiamata a perseguirlo- ha aggiunto - quanto più queste alimentano l'aspettativa di facili ed elevati guadagni, tanto più il risparmio si indirizzerà verso di esse e verso l'estero, invece che verso la crescita interna. Poiché questi strumenti "virtuali" (la definizione è dell'OCSE) aggirano le norme per il riciclaggio di danaro "sporco" e alimentano possibili rischi sistemici, già incombenti per i cambiamenti geopolitici e il peggioramento del clima bellico, ritengo dovere della Consob suggerire soluzioni che allontanino le spinte che da essi provengono"."Tenendo conto della profonda diversità di trattamento delle crypto da parte dei principali Stati del Pianeta - dal monopolio cinese all'interno e proibizione di acquisirli dall'esterno alla loro legittimazione da parte degli Stati Uniti - gli- ha detto Savona - Innanzitutto, si deve decidere di consentire il loro acquisto e le relative transazioni agli operatori professional (una figura ben delineata sul piano normativo). Inoltre, si deve esprimere la volontà di dare vita con strumenti di mercato a un'architettura monetaria e finanziaria che entri in concorrenza con le crypto".Il presidente della Consob ha ricordato la proposta, avanzata lo scorso 20 giugno nell'incontro annuale dell'Autorità con il mercato finanziario, è di ", con contabilità decentrate simili a quelle delle crypto, ma più sicuro perché con garanzia statale, nonché un safe asset liquido, remunerato in misura competitiva con il rendimento implicito, ma certo e non esposto alla variabilità di prezzo delle crypto".Secondo Savona, "l', ma sarebbe libera dal vincolo di garantire la stabilità dei depositi bancari, i quali perderebbero la natura di moneta ed entrerebbero nell'alveo finanziario, che sarebbe vigilato da un'Autorità riformata. Le due Autorità opererebbero a fianco dei Governi per prevenire l'instabilità macroprudenziale".In assenza di questa nuova architettura istituzionale "ie gli operatori bancari e finanziari nazionali potrebbero risultare emarginati - ha sottolineato - Di converso, l'avvio della sua realizzazione potrebbe indurre gli Stati Uniti a sedersi a un tavolo di confronto internazionale per raggiungere un accordo, che cambierebbe il quadro di riferimento globale in materia".