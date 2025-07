Consob, Savona: esposti banche saliti a 61, alcuni piuttosto fuori luogo

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) - "Lae io l'ho costantemente sottolineato". Anche perchè "la Consob ha funzioni di garantire la trasparenza delle informazioni sul mercato. È la autorità della trasparenza e non possiamo entrare nella sostanza delle scelte o delle dichiarazioni rese dagli operatori". Lo ha dettodella Consob, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo del Senato."Le risposte rimangono al nostro interno perché ci servono per formare la decisione e quando a un certo punto riteniamo che le informazioni del mercato e la trasparenza vengono alterate allora ordiniamo agli operatori che hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali o dichiarazioni personali di rendere pubblica la loro posizione,", ha sottolineato.Sul risiko bancario, ha detto che "il 20 di giugno avevo dichiarato che abbiamo avuto 52 esposti.. E le dichiarazioni al mercato sono state superiori agli esposti, quindi noi abbiamo chiesto 70 chiarimenti, mentre abbiamo praticamente ingiunto 9 volte di comunicare al mercato come la pensano". "E ci sono anche vicende come quello odierna che stanno probabilmente generando" altri esposti, con gli uffici che "stanno lavorando per chiedere alle persone che hanno rilasciato dichiarazioni di spiegare meglio queste dichiarazioni", ha aggiunto.Sulla decisione di concedere a30 giorni di, "che peraltro si aggiungevano ai famosi sei mesi già trascorsi", Savona ha sottolineato che "la legge consente agli operatori che hanno dei comportamenti che non piacciono di avere altri 30 giorni di tempo. Alla Consob si dà solo la possibilità di averne solamente 30.. Noi abbiamo messo chiaramente in evidenza che non abbiamo risposto al sollecito che ci ha rivolto Unicredit, ma abbiamo autonomamente deciso che cosa andava fatto sulla base della legge".Parlando degli esposti delle banche al centro del consolidamento, ha detto che alcuni di questi erano "". "Praticamente dicevano tu Consob non ti sei sufficientemente soffermato sul contenuto della legge che state rispettando - ha aggiunto - Alcuni di questi addirittura contenevano minacce che spaventano i funzionari ma non me. Io non sono minimamente preoccupato da questo".Savona ha parlato di ". Potremmo aver commesso degli errori, ma non è arrivata nessuna contestazione".Tornando sulla possibilità di un altro allungamento dei tempi dell'OPS di UniCredit su, ha detto: "se abbiamo ancora poteri di concedere altro. La prima risposta che abbiamo è che non è così, ma se dall'analisi giuridica emerge che li abbiamo allora interverremo". Savona non sa dire se il Golden Power comanda TUF e norme europee, ma ha sollecitato un intervento in questo senso, un tavolo di lavoro per avere più chiarezza complessiva sulla normativa.