Unieuro, Fnac Darty e Ruby Equity: UE non vede criticità in takeover

Unieuro

(Teleborsa) - Fnac Darty e Ruby Equity Investment comunicano di aver ricevuto in data odierna "l'autorizzazione da parte della Commissione Europea alla notifica formale dell'operazione avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di".Secondo quanto riportano le due società con una nota, al termine della fase di pre-notifica non sono stati individuati elementi di criticità sotto il profilo della concorrenza.Fnac Darty e Ruby Equity Investment ritengono quindi "improbabile che durante l'esame formale dell’Operazione da parte della Commissione europea vengano individuati profili di concorrenza tali da impedire l’autorizzazione dell’Operazione o da subordinarla all’adozione di misure correttive"., ha dichiarato: "Le azioni portate in adesione, sommate alla partecipazione da noi già detenuta, rappresentano ad oggi più del 41% del capitale sociale di Unieuro, di cui il 25% portato in adesione nella sola giornata odierna. Gli azionisti hanno tempo fino a domani, 25 ottobre, alle 17:30 per portare in adesione le proprie azioni; solitamente l’ultimo giorno è molto dinamico. Inoltre,. Con la rinuncia alla condizione antitrust e le adesioni viste fino ad oggi, questa sera è stato intrapreso un passo significativo verso il successo dell’offerta".