Vinted valutata 5 miliardi di euro dopo round guidato da TPG

(Teleborsa) -, il principale mercato C2C di seconda mano in Europa focalizzato sulla moda, ha concluso una vendita secondaria di azioni per 340 milioni di euro a una. La transazione, guidata dal colosso del private equity"convalida l'opportunità e i progressi di Vinted nello sviluppo e nella crescita del mercato dell'usato a livello globale", si legge in una nota. Diversifica inoltre la base di investitori dell'azienda con nuove competenze e premia i suoi dipendenti e i primi investitori per i loro contributi al successo di Vinted.Nel 2021, al momento dell'ultimo round di raccolta fondi di Vinted, l'azienda aveva una valutazione pre-money di 3,5 miliardi di euro. Da allora, Vinted ha aumentato il suo valore lordo della merce (GMV) di oltre 3,5 volte ed è. Nel 2023, l'azienda ha registrato una crescita del fatturato del 61% e un margine EBITDA a due cifre.Solo nell'ultimo anno, il marketplace Vinted si è espanso nei mercati esistenti e si è lanciato in nuovi mercati, tra cui Finlandia, Grecia e Croazia. L'azienda ha anche lanciato unin modo più sicuro. Questa funzionalità è ora attiva in 10 paesi.Nelle ultime settimane, Vinted ha avviato il lancio di una. E parallelamente, l'azienda ha ampliato con successo la sua attività di spedizione nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia. L'attività di pagamento di Vinted ha acquisito unae sta lavorando a soluzioni per migliorare il modo in cui i membri effettuano transazioni su Vinted.