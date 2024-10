Volturino: al via i lavori per la nuova rete in fibra ottica ultra veloce di Open Fiber

(Teleborsa) - Sono partiti ai lavori diper la realizzazione della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga: un’infrastruttura interamente in fibra ottica che consentirà a cittadini, imprese e professionisti deldi accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. La rete ultraveloce in fase di costruzione a Volturinoattraverso la(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo.Si tratta di unche non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito delgestito da Infratel Italia,con il coordinamento della Regione Puglia. Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti."La connettività è un servizio primario per soddisfare i bisogni di una comunità che,- dice il sindaco-. L’avvio dei lavori per la copertura in fibra ottica è un, perché grazie al progetto di Open Fiber, Volturino rientra in un grande piano nazionale di investimento che migliorerà la qualità della vita di chi continua a vivere e ad investire nell’entroterra foggiano"."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Volturino si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", spiegaOpen Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.