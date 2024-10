Biesse, utile 9 mesi crolla a 2,6 milioni di euro. CFO: contesto rimane complesso

Biesse

(Teleborsa) -, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha chiuso idel 2024 conconsolidati di 560,8 milioni di euro, in calo del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'è stato di 44 milioni di euro (-29,8%), con un'incidenza al 7,9% (vs 10,5%), mentre l'pari a 2,6 milioni di euro (-83,9%)."I risultati raggiunti durante i primi nove mesi dell'anno e approvati oggi - commenta il- ribadiscono come la strategia prudente che Biesse sta perseguendo sia la più idonea a mantenere una redditività positiva in un. In termini di ricavi, i primi nove mesi del 2024 hanno mantenuto una tendenza decrescente, in linea con le nostre previsioni"."Dal punto di vista del business, il portafoglio ordini a fine settembre 2024 è sostanzialmente in linea con quello di dicembre 2023, attestandosi ad un controvalore di 276 milioni di euro, positivamente condizionato dall'acquisizione del gruppo GMM (verso un controvalore al 31/12/2023 di 278 milioni), in un contesto diche era già iniziato nel 2023 a seguito dell'esaurirsi degli incentivi lanciati durante la pandemia, che hanno portato la domanda di beni strumentali a livelli straordinari soprattutto sul mercato italiano", ha aggiunto."Permangono significative difficoltà nella previsione della domanda globale e dei fattori esterni che la influenzano, come il prolungamento di politiche monetarie restrittive che si riflettono sul livello dei tassi di interesse e che solamente di recente stanno registrando segnali di allentamento, la riduzione degli incentivi governativi e, non ultime, le forti tensioni geopolitiche - ha detto il CFO - Ci aspettiamo che icon quanto mediamente realizzato nei primi tre trimestri del 2024, sia in termini di fatturato sia di marginalità operativa".Al 30 settembre 2024 ladi Gruppo è risultata positiva per 4,2 milioni di euro. Considerando gli effetti legati all'applicazione dell'IFRS16, il cui impatto è valutato pari a 32,3 milioni di euro, la Posizione Finanziaria Netta risulta essere, tenuto conto di tale principio contabile, negativa per 28,1 milioni di euro. Nel confronto con il 31/12/2023, la posizione diminuisce di 121 milioni di euro.