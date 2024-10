Cogefeed verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 3 milioni di euro

(Teleborsa) -, società di Torraca (SA) attiva da oltre 10 anni nel settore della sostenibilità e dell'economia green, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 3 milioni di euro, dopo aver326 mila euro. Il prezzo di collocamento è stato pari a 0,60 euro per azione, sotto la forchetta individuata in precedenza (tra 0,70 e 1,50 euro per azione). Ilè al 10,58%, con 8 azionisti al momento dell'ammissione.Ilè composto da: Daniele Filizola (Presidente e Amministratore Delegato); Anna Cosentino (Consigliere); Federico Giannandrea (Consigliere Indipendente).Dopo l'ammissione, isono: Filizola S.r.l. (società riconducibile interamente a Daniele Filizola) con il 77,70%; Anna Cosentino con il 5,86% e Daniele Filizola con il 5,86%.L'ammissione è prevista per il 28 ottobre 2024, con il debutto su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale () nei giorni seguenti. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).