Colgate-Palmolive migliora guidance 2024 dopo 3° trimestre in crescita

Colgate-Palmolive

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel campo della cura del corpo, della pulizia della casa e dell'igiene orale, ha comunicato che lesono aumentate del 2,4% e le vendite organiche sono aumentate del 6,8% neldel 2024 a 5,03 miliardi di dollari (vs attese per 5,00 miliardi).Ilè aumentato di 260 punti base al 61,1%, mentre il margine di profitto lordo Base Business è aumentato di 270 punti base al 61,3%. L'è aumentato del 5% a 0,90 dollari (vs attese per 0,89 dollari), mentre l'utile per azione Base Business è aumentato del 6% a 0,91 dollari."Siamo molto lieti di aver consegnatodi fatturato e utile netto con utili che hanno superato le nostre aspettative - ha commentato il- Le vendite nette sono aumentate del 2,4% e le vendite organiche sono cresciute del 6,8% (oltre all'8,8% di crescita delle vendite organiche nel trimestre dell'anno precedente) guidate da un sano equilibrio tra crescita del volume e prezzi più elevati. Ogni divisione operativa ha registrato una crescita positiva del volume per il secondo trimestre consecutivo mentre ci concentriamo sull'aumento della penetrazione delle famiglie per guidare la crescita della categoria e le quote di mercato".Colgate-Palmolive orauna crescita delle vendite nette del 3%-5% (rispetto al 2%-5% precedente) per l', incluso un impatto negativo a una sola cifra media del cambio estero. Inoltre, prevede una crescita organica delle vendite del 7%-8% (rispetto al 6%-8% precedente). Su base rettificata (Base Business), prevede ancora un'espansione del margine di profitto lordo e un aumento degli investimenti pubblicitari e ora prevede una crescita degli utili per azione del 10%-11% (rispetto all'8%-11% precedente).