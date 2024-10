Eni, risultato operativo adjusted 3° trimestre a 3,4 miliardi "migliore delle aspettative"

Eni

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con, grazie all’efficace esecuzione della strategia e alla, nonostante un contesto difficile caratterizzato dall’indebolimento del prezzo del petrolio, dall rafforzamento dell’euro e dalla flessione dei margini di raffinazione e dei prodotti chimici.L'Amministratore delegato, nel commentare i numeri del trimestre, ha parlato di" e di una performance di cassa e redditività "eccellenti in un contesto operativo meno favorevole".Nel terzo trimestre 2024, laè aumentata del 2% a 1,661 milioni di boe/g, mentre laè cresciuta del 24% a 3,1 GW dai 2,5 del pari periodo del 2023. Il Gruppo ha conseguito un, che si confronta con i 3,95 miliardi dell'anno prima, mentre l’utile netto adjusted si è attestato a 1,3 miliardi di euro.del trimestre è risultato, sostenuto dai continui progressi nell’attuazione della strategia, dal contributo dei nuovi progetti, dalla crescita dei business legati alla transizione e dalle azioni di efficienza e di disciplina finanziaria. Nei nove mesi 2024 il flusso di cassa operativo adjusted prima del capitale circolante è stato pari a 10,7 miliardi, ampiamente superiore al fabbisogno per gli investimenti organici di 6,1 miliardi.ha finanziato lae, unitamente agli incassi da dismissione pari a 1,7 miliardi, ha consentito difinanziario netto, considerando l’acquisizione di Neptune.Nel terzo trimestre 2024, il settoreha conseguito undi euro, nonostante l’indebolimento del Brent e l’apprezzamento dell’euro abbiano influenzato sia il confronto con il trimestre dell’anno precedente (-5%) sia quello sequenziale (-9%).ha conseguito un, in forte crescita (+65%) rispetto al 2023, per effetto dell’ottimizzazione del portafoglio gas e GNL.ha riportato un utile operativo proforma adjusted di, mentreha ottenuto un utile operativo proforma adjusted di. L’utile operativo proforma adjusted di Refining ammonta a 0,03 miliardi, mentre la chimica ha registrato perdite per 0,2 miliardi.Quanto alle, Eni conferma, nonostante un mercato sfavorevole. La capacità rinnovabile installata è prevista attestarsi a 4 GW a fine anno (+30% rispetto all'anno precedente). Riconfermate le aspettative sui, al netto degli effetti di scenario (prezzo Brent, dollaro ecc),che includono undi Gruppo pari aed unante variazione del capitale circolante a, mentre gli investimenti al netto delle dismissioni sono confermatiad un valore inferiore ai 6 miliardi su base proforma.e con eccellente visibilità sulla tempistica di realizzazione della maggior parte degli 8 miliardi di incassi netti previsti nel piano quadriennale. Considerando che il piano di dismissione sta procedendo, Eni conferma, che ora è atteso paririspetto alla guidance precedente di 1,6 miliardi e +80% rispetto al piano annuale originale. Questo incrementerà il ritorno totale di cassa agli azionisti a circa il 38% del CFFO.A seguito dell'approvazione dell’ultima Assemblea degli Azionisti di un dividendo di 1 euro per azione per l'esercizio 2024, che rappresenta un aumento del 6% rispetto al 2023, laper azione sarà pagata il 20 novembre 2024 con data di stacco cedola il 18 novembre 2024.