Fa tappa a Palermo "Road to Social Change", il percorso di UniCredit dedicato alla sostenibilità

(Teleborsa) - Si svolgerà il prossimo, nella, "", dedicato alla filiera del turismo.Road to Social Change è il, strutturato dalla, che mira a far crescere le competenze su questo tema ad Imprese, Organizzazioni Non Profit e Istituzioni per generare un impatto sociale positivo. Laè un approccio di business capace di coniugare le performance economiche delle attività realizzate, con la necessità dicon una prospettiva intenzionalmente orientata a ridurre le disuguaglianze.Road to Social Change si articola in una piattaforma digitale con contenuti di approfondimento e live talk, disponibili anche in diretta streaming da tutta Italia, che in questa edizione declinano la sostenibilità integrale in cinque filiere strategiche per il tessuto produttivo italiano quali fashion e tessile, materiali (ceramica, ecc.), agrifood, turismo, healthcare.In particolare, la tappa del 30 ottobre in Sicilia si focalizzerà sulla; infatti, se questo comparto è importantissimo per tutto il Paese, l’economia dell’isola riconosce nello stesso uno dei suoi "motori trainanti" sotto diversi punti di vista: valore della produzione, specializzazione del sistema produttivo, contributo all’occupazione con una vocazione intrinseca alla sostenibilità.Dal. Nel 2023, il programma ha coinvolto, organizzazioni non profit e istituzioni. Durante le tre edizioni del programma, sono stati formati e certificati 800 Social Change Manager, una nuova figura professionale in grado di supportare la transizione giusta ed equa all'interno dell'azienda in cui operano, che hanno seguito uno specifico iter e superato un assessment dedicato.La quarta edizione del programma, totalmente gratuita, è come sempre organizzata dacon i programmi di Education della Banking Academy ed è stata ideata in collaborazione con AICCON, Fondazione Italiana Accenture ETS, Istud Business School, Cottino Social Impact Campus e TechSoup.Il talk del 30 ottobre a Palermo sarà aperto dagli interventi di, Regional Manager Sicilia di UniCredit, e, Rettore dell’Università di Palermo. A seguire ci sarà un intervento di, docente di Economia del turismo e dei beni culturali dell’Università di Palermo. Il talk proseguirà poi con gli interventi di, Presidente Fondazione Le Vie dei Tesori,, Presidente della Cooperativa di Comunità Terre delle Balestrate,, Sindaco di Contessa Entellina,, Presidente Ecclesia Viva Onlus Agrigento,, Direttrice Istud Business School, e, Chief Operating Officer TechSoup Italia."UniCredit riconosce il grande potenziale del comparto del, anche in termini di transizione ESG - ha dichiarato. "Attraverso Road to Social Change vogliamo rafforzare la sinergia tra profit, non profit e istituzioni al fine di favorire lae formare nuove professionalità capaci di promuovere innovazione e inclusione, contribuendo a fornire alle comunità in cui operiamo le leve per un progresso sostenibile".