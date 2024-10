Riba Mundo, Banca Profilo taglia target price e conferma Buy

Banca Profilo

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -ha confermato la) e abbassato il(aper azione dai precedenti 35,8 euro) sul titolo, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan.Alla luce dei risultati semestrali, gli analisti hannodeiper il 2024 a 516 milioni di euro, un calo del 6% rispetto alla stima precedente di 547,7 milioni di euro. Questa rettifica tiene conto del mancato consolidamento di un trimestre di ePRICE e di una prospettiva di crescita più prudente, che ha portato ad abbassare il CAGR previsto per il 2023-26 dal 16,3% al 14,7%.Viene fatto notare che il margine lordo ha faticato a migliorare, portando a revisioni della futura crescita del margine; tuttavia, prevedono un certo effetto di compensazione derivante da una migliore gestione dei costi di trasporto, poiché la società ha trasferito con successo alcuni costi ai clienti a partire dal 2H24. Prevedono undel 2,3% (invariato) per il 2024, pari a 11,9 milioni di euro.Altre stime rimangono sostanzialmente invariate, con unprevisto in calo a 30,7 milioni di euro entro la fine dell'anno, rispetto alla precedente stima di 29,1 milioni di euro, supportato da un'efficace gestione del capitale circolante.