Sogefi, utile attività in continuità sale a 15,1 milioni di euro nei 9 mesi

Società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con ricavi pari a 766,7 milioni di euro, in calo del 4,6% (-4,3% a cambio costanti) rispetto ai primi nove mesi del 2023. L'EBITDA è ammontato a 96,7 milioni di euro, in crescita del 14,7% malgrado il calo dei volumi. L'EBITDA margin è salito di due punti, passando dal 10,5% del 2023 al 12,6% dello stesso periodo del 2024. Il risultato operativo è stato positivo per 15,1 milioni di euro, rispetto a 8,3 milioni di euro nello stesso periodo dell'esercizio precedente. Il Gruppo ha registrato un utile netto di 149,5 milioni di euro, al netto degli utili spettanti ai terzi, rispetto a 45,8 milioni nei primi nove mesi 2023 (incide la cessione del business Filtrazione). L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2024 è pari a 62 milioni di euro (16,1 milioni senza considerare i debiti per diritti d'uso, secondo il principio IFRS16), a fronte di un indebitamento netto di 266,1 milioni al 31 dicembre 2023, dopo il pagamento di un dividendo ordinario di 23,7 milioni e di un dividendo straordinario di 109,6 milioni agli azionisti.