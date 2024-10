Automotive, Purcaro (DEKRA Italia): "Promuovere transizione verso un’economia più sostenibile"

(Teleborsa) - Automotive, caos green deal e danni collaterali sono i temi trattati al #"La mobilità a motore guarda avanti", tenutosi a Milano, che ha rappresentato un'occasione di confronto sul futuro delin Italia. Gli argomenti trattati hanno messo in luce le sfide e le opportunità legate alla transizione verso una mobilità più sostenibile, con particolare riferimento al Green Deal europeo.Alla tavola rotondaè intervenuto, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, che ha spiegato: "Come DEKRA siamo promotore del principio della neutralità tecnologica a favore della transizione energetica in ogni settore di impatto a partire dalla grande sfida della nuova mobilità. L’obiettivo dello sviluppo sostenibile al centro dell’azione dell’Unione Europea rappresenta una opportunità unica per favorire le grandi sfide di digitalizzazione e modernizzazione delle nostre economie accelerando la decarbonizzazione e la conseguente transizione energetica. In qualità di leader globale nei servizi di testing, ispezione e certificazione, ci impegniamo a supportare attivamente le imprese e le istituzioni nel raggiungimento di questi obiettivi fondamentali".Per Purcaro: “DEKRA contribuisce attivamente con le propriein materia di, sicurezza e innovazione, per favorire lo sviluppo di soluzioni sostenibili e digitali necessarie a migliorare la competitività e la transizione verso un’economia a zero emissioni". Infine, Purcaro ha sottolineato come "laè un punto cardine per rispondere efficacemente alle diverse esigenze del mercato per garantire una vera transizione verso una mobilità realmente sostenibile".