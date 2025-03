Sicurezza stradale nelle scuole, a Lodi prende il via il progetto Dekra

(Teleborsa) - Sensibilizzare i giovani e formare le nuove generazioni, fornendo loro competenze e strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale. Con questo obiettivo nasce il progetto formativo ‘portato avanti danelle scuole secondarie. l’iniziativa ha preso il via presso l’“Questa iniziativa conferma il nostro impegno nella formazione tecnica delle nuove generazioni, avvicinando concretamente i giovani ai temi della sicurezza stradale, della revisione dei veicoli e della mobilità innovativa e sostenibile. - ha sottolineato, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia - Ogni anno, DEKRA realizza a livello globale oltre 28 milioni di revisioni, con l'obiettivo di assicurare che ogni veicolo, compresi quelli di ultima generazione, possa circolare nelle migliori condizioni di sicurezza, grazie a rigorose procedure di ispezione, controllo e testing. Questo lavoro sistematico e approfondito permette di abbattere in modo significativo i rischi per automobilisti, passeggeri e pedoni, contribuendo a rendere il traffico stradale sempre più sicuro. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di collaborare con l’Istituto ‘A. Volta’ di Lodi per fornire agli studenti competenze altamente specialistiche e concrete opportunità professionali. Investire oggi nei giovani tecnici significa costruire insieme un futuro di mobilità responsabile, affidabile e sostenibile”, ha concluso.Sono stati coinvolti circadelle classi terze e quarte, ai quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione con certificazione di(3+2), valide ai fini del Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Inoltre, il programma offrirà agli alunni l'opportunità di svolgere tirocini presso i centri DEKRA di Lodi e Milano (sede di Viale Umbria), sia nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, sia sotto forma di tirocinio retribuito full-time. Contestualmente, DEKRA sta avviando una propria Academy dedicata alla formazione di periti meccanici e assicurativi, con l'obiettivo di ampliare e consolidare la sua rete di professionisti sul territorio italiano, che attualmente conta circa 100 dipendenti.Il programma prevede un ciclo strutturato di incontri formativi, finalizzati ad approfondire temi fondamentali quali la sicurezza stradale, le procedure tecniche del controllo di revisione e il ruolo professionale del revisore. Nel primo modulo teorico, della durata complessiva di tre ore gli studenti hanno avuto l'opportunità di esplorare e analizzare nel dettaglio diverse tematiche. In particolare, sono stati trattati argomenti legati alla sicurezza stradale con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche del veicolo, alla mappatura elettronica del motore, al funzionamento e all'importanza dei sistemi avanzati di assistenza alla guida.“Lodi è una piccola città, ma è sempre stata un punto di riferimento per la formazione tecnica e il settore dell’automotive con numerosi centri di revisione dislocati sul territorio. Siamo orgogliosi di ospitare il progetto ‘Safe Secure Sustainable’ nel nostro istituto, un'iniziativa che permette agli studenti di confrontarsi con il mondo della mobilità del futuro e della sicurezza stradale. Grazie alla collaborazione con DEKRA, i ragazzi hanno l’opportunità di acquisire competenze altamente specialistiche, arricchendo il proprio percorso di studi con esperienze di lavoro pratiche e qualificanti. In tal senso, siamo felici di contribuire alla crescita di una nuova generazione di tecnici preparati e consapevoli”, ha spiegato, Preside dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" di Lodi.Nell'indagine sulla2024, che prende in considerazione numerosi aspetti legati al benessere e alla vivibilità delle province italiane, la città di Lodi si colloca alposto su un totale di 107 province analizzate, evidenziando così una situazione critica per quanto riguarda il parametro specifico della sicurezza stradale. Questo risultato evidenzia la necessità di attuare interventi mirati e strategie educative efficaci, finalizzate a promuovere una maggiore cultura della sicurezza tra tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione ai giovani, attraverso iniziative formative e campagne di sensibilizzazione dedicate.