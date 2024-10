BasicNet brilla in Borsa, mercato premia accordo con Permira

BasicNet

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 38,38% sui valori precedenti.Il mercato sembra apprezzare l' accordo raggiunto tra la società e Permira che prevede l'ingresso di Permira nel capitale di K-Way, attualmente interamente partecipata da BasicNet. L'operazione prevede che BasicNet mantenga una partecipazione di circa il 60% in K-Way e Permira - tramite il suo fondo Permira Growth Opportunities II - ne acquisisca circa il 40%.Nell'ambito dell'operazione, K-Way viene valutata ad un enterprise value, inclusivo dell'IFRS 16, pari a 505 milioni di euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,693 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,033. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,353.