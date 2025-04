Buongiorno dalla Borsa 7 aprile 2025 - [video]

Nasdaq 100

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione del 5,50%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 17.397,7 punti, in netto calo del 6,07%.In forte ribasso, che mostra una discesa del 7,83% e archivia la seduta a 31.136,6 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -10,12% e termina gli scambi a 9.317,2 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,37%; pesante, che segna una discesa di ben -5,9 punti percentuali; in perdita, che scende del 6,79%.Il settore, con il suo -9,69%, si attesta come peggiore del mercato. Scende sul mercato, che soffre con un calo dell'11,61%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a -1,3%. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. Mercoledì è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Giovedì, in Cina, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.