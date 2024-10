Numia, Antitrust non avvia istruttoria su operazione con Iccrea

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacon riguardo all'operazione che ha a oggetto le acquisizioni tramite cuiha rilevato da Iccrea Banca il Ramo Sinergia (operazione già comunicata all'Autorità in data 15 gennaio 2024 e autorizzata in data 6 febbraio 2024) e rileverà, dalla stessa Iccrea Banca, BCC POS.L'operazione non appare nel suo complesso suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza,, si legge nel provvedimento dell'AGCM.Si tratta diche, secondo tempistiche autonome, intervengono, a livello di gruppo, tra gli stessi contraenti, con Numia (e, per il suo tramite, FSI) in qualità di soggetto acquirente e Iccrea Banca di parte cedente. Entrambe sono state disciplinate nel medesimo accordo di investimento sottoscritto da FSI e Iccrea Banca. In base a quanto dichiarato dalle parti, l'operazione prevede anche untra Numia e Iccrea Banca in forza del quale le banche di credito cooperativo aderenti al gruppo Iccrea assumeranno degli obblighi di esclusiva in favore dei servizi offerti da BCC POS.