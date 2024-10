Record di stress tra i lavoratori italiani e mancanza di supporto manageriale

(Teleborsa) - Secondo il rapporto "" dell', il, il dato più alto in Europa. Oltre a essere più propensi dei colleghi europei a riportare problemi di salute mentale legati al lavoro, molti dipendenti in Italia sentono cheper gestire il carico emotivo e mentale. Questo fattore alimenta un senso di, influendo negativamente sulla motivazione.Il rapporto mostra una forte correlazione tra, indicando che i dipendenti molto stressati tendono ad avere maggiori difficoltà a svolgere i propri compiti al meglio e sono più inclini a prendere in considerazione il cambiamento di occupazione. La situazione è particolarmentementre i collaboratoriafferma: "Lo stress nell’ambiente di lavoro è diffuso in tutto il mondo, nessun Paese fa eccezione. Indipendentemente dal livello di stress, i datori di lavoro hannosolo il 21% dei lavoratori ritiene che il proprio datore di lavoro sostenga pienamente il proprio benessere mentale. I dipendenti che si sentono supportati da manager e colleghi hanno meno probabilità di rientrare nella categoria ad alto stress. Coloro che dichiarano un alto livello di stress spesso ritengono che ciò abbia impatti sul proprio lavoro: ciò potrebbe derivare dalla. Le persone che rientrano nella categoria ad alto stress affermano che i propri datori di lavoro non sono attrezzati per discutere di salute mentale. È interessante notare che i dipendenti del gruppo a basso stress affermano di essere più propensi a partecipare ad attività di team-building, a prendere giorni di ferie e ad avere regolari incontri di controllo con i loro manager".Per affrontare questo problema, le aziende possono implementaretra cui flessibilità lavorativa, supporto psicologico, un ambiente di lavoro sano, bilanciamento del carico di lavoro e pratiche di distacco dal lavoro. Inoltre,dei risultati possono rafforzare la resilienza dei dipendenti e la loro motivazione. Un ruolo chiave spetta ai manager, che dovrebbero sviluppare competenze di leadership empatica per promuovere un clima lavorativo positivo e aperto al dialogo.Questi interventi non solo migliorano la salute mentale dei dipendenti, ma contribuiscono anche a creare un ambiente di lavoro più produttivo e favorevole alla, con benefici per l'intera organizzazione.