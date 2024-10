Tweppy, i soci tentano una nuova OPA: corrispettivo di 1,15 euro

Tweppy

(Teleborsa) - Oenne S.r.l., Hodl S.r.l. e Bigiarini HDP S.r.l. hanno assunto la decisione di promuovere un'avente a oggetto laordinarie di, società quotata su operante nel settore dei servizi ad alto valore aggiunto destinati alla transizione digitale e alla consulenza gestionale e comunicativa per le PMI attraverso lo sviluppo e la gestione di una piattaforma software proprietaria in modalità SaaS.Dedotte le 1.444.000 azioni (rappresentative del 62,04% del capitale sociale) che sono di titolarità di Oenne e Hodl e delle persone che agiscono di concerto con gli offerenti), l'OPA riguarda 883.400 azioni Tweppy, rappresentative del 37,96% del capitale sociale. L'OPA èsu Euronext Growth Milan.Gli offerenti riconosceranno, qualora si verificasse (o venisse rinunciata) la condizione di efficacia, unper ciascuna azione portata in adesione all'offerta, superiore a 1 euro offerto a inizio 2024 , dell'OPA poi fallita . Il corrispettivo incorpora un premio del 33,72% rispetto al prezzo ufficiale al 28 ottobre 2024. La società (ex Casasold) si era quotata a marzo 2021 con un prezzo di 3,33 euro per azione.I socihanno sottoscritto con Hodl e Oenne un accordo di adesione, ai sensi del quale si sonola totalità delle azioni da loro detenute alla data odierna, pari a complessive 225.200 azioni, rappresentative del 9,68% del capitale sociale.L'offerta è subordinata al verificarsi della seguente condizione di efficacia: raggiungimento di una soglia di adesioni tale da consentire agli offerenti di venire complessivamente a detenere unadel capitale sociale.