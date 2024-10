Fondo Ue per l’Innovazione: 11 i progetti italiani selezionati nell’ambito della call 2023

(Teleborsa) - Ladella Commissione Europea, nell’ambito dell’invito rivolto a piccole e grandi imprese, enti pubblici e privati e organizzazioni internazionali, a presentare proposte 2023 del Fondo per l’innovazione - scrive- ha selezionatoriguardanti soluzioni per la, che risultano ammissibili a ricevere finanziamenti.L’Italia è ilper numero di iniziative selezionate. Le domande pervenute dai 18 Paesi sono state, con un totale di richieste che ha superato di oltre sei volte il bilancio stanziato didi euro.I progetti presentati coprono un’ampia gamma di settori appartenenti alle seguenti categorie: industrie ad alta intensità energetica, energie rinnovabili, stoccaggio di energia, gestione industriale del carbonio, mobilità a zero emissioni nette ed edifici.Le 11 candidature italiane selezionate, nello specifico, vedono progetti nei settori della raffinazione, dell’acciaio, dell’energia, dell’impiantistica e marittimo.Tra le proposte vincenti – sostenute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e ritenute interessanti dalla Direzione Generale Clima – vi sonoo: CapturEste dell’azienda, che applicherà una tecnologia innovativa elaborata da Saipem per catturare CO2 da un impianto di termovalorizzazione, e AdriatiCO2 delGli attuali undici progetti vanno ad aggiungersi a quelli già selezionati per ricevere finanziamenti tramite l’Innovation Fund, tra cui l’iniziativa di Versalis per la realizzazione di un impianto di riciclo chimico a Mantova.