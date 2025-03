Palingeo si aggiudica lavori per un valore di 14 milioni fra 2025 e 2026

Palingeo

(Teleborsa) -, azienda leader nei settori della geotecnica e della geognostica,, che complessivamente superano i, di cui circae la restante parte afferente al 2026.Gli interventi riguarderanno il, tra cui progettidi rilevanza nazionale, confermando la capacità della Società di operare su più fronti nell’ambito delle grandi opere. Palingeo sarà impegnata nell’ambito dei, nell’esecuzione di diaframmi in cemento armato lungo le Tratte B2 e C, contribuendo alla realizzazione dell’infrastruttura con interventi mirati di consolidamento del terreno. In ambito ferroviario, la Società ha ottenuto due importanti incarichi per la, concentrandosi sull’attraversamento di Vicenza., CEO di Palingeo, ha affermato "questi contratti rappresentano un passo avanti significativo per la nostra Società, sia in termini di consolidamento delle competenze tecniche, che di espansione nel mercato delle grandi opere. Continueremo a investire insoluzioni innovative per garantire elevati standard qualitativi e rispondere alle esigenze sempre più complesse delle infrastrutture moderne".