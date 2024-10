Moncler, nei primi nove mesi ricavi in crescita del 6%

Moncler

(Teleborsa) - Neidel 2024 il Gruppoha realizzato ricavi consolidati pari a Euro 1.865,7 milioni, in crescita del 6% cFX rispetto allo stesso periodo del 2023. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 1.573,3 milioni e i ricavi del marchio Stone Island pari a Euro 292,4 milioni.Nelil Gruppo ha realizzato ricavi pari a Euro 635,5 milioni, in calo del 3% cFX rispetto allo stesso periodo del 2023. I marchi Moncler e Stone Island hanno registrato nel trimestre rispettivamente Euro 532,0 milioni e Euro 103,6 milioni di ricavi.Nei primi nove mesi del 2024 ilha realizzato ricavi pari a Euro 1.573,3 milioni, in aumento dell’8% cFX rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel terzo trimestre i ricavi del brand sono stati pari a Euro 532,0 milioni, in calo del 3% cFX anno su anno, principalmente impattati dalla diminuzione del canale wholesale nel trimestre più importante dell'anno per questo canaleI ricavi in(che include APAC, Giappone e Corea) sono stati pari a Euro 750,8 milioni nei primi nove mesi dell’anno, in crescita dell’11% cFX rispetto ai primi nove mesi del 2023. Nel terzo trimestre i ricavi della regione hanno registrato un calo del 2% cFX anno su anno, a causa di un contesto macroeconomico più difficile che ha influito sulla fiducia dei consumatori, e di una normalizzazione deiflussi di turisti in Giappone.Laha registrato ricavi pari a Euro 603,4 milioni nei primi nove mesi del 2024, +6% cFX rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel terzo trimestre i ricavi nella regione sono stati in calo del 3% cFX anno su anno, principalmente a causa del calo del canale wholesale. Il DTC è stato impattato da un rallentamento dei flussi di turisti nella regione e dal deterioramento del canale online diretto.I ricavi dellenei primi nove mesi dell’anno sono cresciuti del 3% cFX anno su anno, raggiungendo Euro 219,1 milioni. Nel terzo trimestre i ricavi della regione sono calati del 6% cFX anno su anno, impattati dal calo del canale wholesale, mentre i trend del canale DTC sono rimasti stabili.Nei primi nove mesi del 2024 ilha conseguito ricavi pari a Euro 1.260,0 milioni, in aumento del 13% cFX rispetto ai primi nove mesi del 2023. I ricavi nel terzo trimestre del 2024 sono rimasti stabili a cambi costanti anno su anno, impattati da un contesto macroeconomico più difficile che ha influito sulla fiducia dei consumatori e dalla debole performance del canale online diretto in tutte le regioni.Ilha registrato ricavi pari a Euro 313,2 milioni nei primi nove mesi del 2024, in calo del 7% cFX rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel terzo trimestre, il più rilevante dell’anno per uesto canale, i ricavi sono diminuiti del 9% cFX anno su anno, impattati da trend di mercato sfidanti e dalle azioni in corso volte a migliorare la qualità della rete distributiva.Al 30 settembre 2024 la rete di negozi monomarca del marchio Moncler può contare su 285 punti vendita diretti retail (DOS), con un aumento netto di 8 unità rispetto al 30 giugno 2024, tra cui le aperture di Wuhan SKP e Suzhou Matro in Cina e la relocation del negozio Royal Hawaiian di Honolulu. Inoltre, il marchio Moncler gestisce 56 shop-in-shop (SiS) wholesale.