Novartis migliora nuovamente la guidance per l'intero 2024

Novartis

(Teleborsa) - La società farmaceutica svizzeraha registratodi 12,8 miliardi di dollari neldel 2024 (+9%, +10% cc), con un volume che ha contribuito alla crescita per 12 punti percentuali. La concorrenza generica ha avuto un impatto negativo di 2 punti percentuali e i prezzi sono rimasti invariati.Ilè stato di 3,6 miliardi di dollari (+106%, +123% cc), principalmente guidato da minori svalutazioni e maggiori vendite nette, in parte compensate da maggiori investimenti in R&S. L'è stato di 3,2 miliardi di dollari (+111%, +121% cc), principalmente guidato da un maggiore reddito operativo. L'è stato di 1,58 dollari (+116%, +127% cc), beneficiando del minor numero medio ponderato di azioni in circolazione.Novartis ha affermato diche il reddito operativo core dell', rettificato per voci una tantum, cresca di una percentuale "high teens", rispetto a una precedente previsione di una percentuale "mid-to-high teens" (terzo aumento della guidance quest'anno); vendite nette previste in crescita "low double-digit" da un precedente di "da high single a low double-digit".