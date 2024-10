Nucleare, ENEA coordina progetto europeo per lo sviluppo dei piccoli reattori

(Teleborsa) -, che punta a potenziare le conoscenze e favorire lo scambio di know-how per produrre energia in modo sicuro e sostenibile con gli(SMR), piccoli reattori nucleari modulari refrigerati ad acqua leggera (LWR).Al progetto, coordinato da ENEA edi euro nell’ambito di Horizon Euratom, partecipano complessivamenteper l’Italia il, laUniversità di Roma e l’azienda(LW-SMR) sonorispetto a quelli ad acqua leggera di più grandi dimensioni (LWR), grazie alle attività di ricerca sviluppate negli ultimi decenni e agli anni di esperienza operativa degli LWR che hanno permesso di trovare soluzioni diGli LW-SMR si caratterizzano per una, deie deleconomico-finanziario, oltre che da unae una maggioreintrinseca, grazie all’adozione di sistemi che entrano in funzione senza necessità di intervento umano."I reattori SMR, disponibili e installabili in un orizzonte temporale di 5-10 anni, sono una delle principali opzioni per includere l’energia nucleare nel mix energetico dei vari Paesi e soddisfare le necessità di decarbonizzazione tra il 2040 ed il 2050”, sottolinea il coordinatore del progettodel Dipartimento Nucleare dell’ENEA.Per fare il punto su progressi egli SMR ad acqua,on SMR Safety for a Sustainable Short-term Deployment, al quale hanno partecipato anche 16 giovani ricercatori grazie al sostegno di ENEN2Plus (European Nuclear Education Network).“Malgrado l’aumento della sicurezza intrinseca di questi reattori, nel processo autorizzativo è obbligatoria una dimostrazione della loro sicurezza anche e soprattutto nei confronti dell’ambiente esterno - aggiunge Mascar - In questo contesto, le ricerche degli ultimi anni e la conoscenza consolidata, in termini di dati sperimentali e strumenti computazionali sviluppati e validati, costituiscono un bagaglio di conoscenze e know-how preziosissimo e fondamentale per il processo autorizzativo".Gli altri partner europei del progetto sono: TRACTEBEL (Belgio); INRNE e TUS (Bulgaria); JRC- Joint Research Center (Commissione europea); CNRS, IRSN e EDF (Francia); FZJ, KIT, RUB e GRS (Germania); LEI (Lituania); SURO (Repubblica Ceca); RATEN (Romania); CIEMAT (Spagna); KTH (Svezia); VTT (Finlandia); PSI (Svizzera); SSTC-NRS (Ucraina).