PharmaNutra, accordo con società di consulenza per sviluppo controllata Usa

PharmaNutra

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha firmato un accordo con una primaria, per la definizione del piano di sviluppo della controllata, la Società americana con sede in Florida, attiva nella distribuzione e nella commercializzazione dei prodotti del Gruppo negli Stati Uniti.Dopo un’analisi preliminare del mercato effettuata nei mesi scorsi, la nota società americana di consulenza strategica è passata alla fase successiva che prevede, in un arco temporale di due mesi, la redazione, in collaborazione con la stessa PharmaNutra, di un piano finalizzato ad accelerare la"La definizione del piano di sviluppo è un evidente e importante passo in avanti nella crescita del business di PharmaNutra USA, progetto in cui crediamo fortemente - ha dichiarato, CEO di PharmaNutra -. Siamo molto soddisfatti di aver intrapreso un percorso con una primaria realtà internazionale di consulenza strategica, che in questa prima fase ha confermato le linee di sviluppo individuate da PharmaNutra e le significative potenzialità espresse dal mercato americano per il nostro portafoglio prodotti".