Somacis, Moody's assegna rating B2 con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -ha assegnato un. Contemporaneamente, ha assegnato un rating B2 alle proposte obbligazioni a tasso variabile senior garantite da 550 milioni di euro. L'A luglio 2024,ha stipulato un(64%) in Somacis da Chequers Capital; Chequers rimane investita con una quota di circa il 15%. Il management ha inoltre rinnovato la propria quota nella nuova entità per un importo pari a circa il 16%.I proventi delle notes, oltre a un contributo di capitale di 535 milioni di euro, saranno applicati alle(633 milioni di euro)(383 milioni di euro), alle commissioni e spese relative alle transazioni nonché a 35 milioni di euro di liquidità nel bilancio di Somacis.Il rating B2 riflette iprovenienti da settori difensivi quali aerospaziale e difesa e dispositivi medici; elevati margini EBITDA superiori al 30% supportati da produzioni in piccoli lotti date le caratteristiche di nicchia di alcuni dei suoi PCB principali, spostamenti del mix di prodotti verso prodotti a margine più elevato e capacità di trasferire i costi di input.Il rating è limitato dalladi Somacis, che sta crescendo organicamente e anche attraverso acquisizioni finanziate dal debito che espongono Somacis a; visibilità limitata del portafoglio ordini; elevata leva finanziaria e operativa con debito rettificato/EBITDA 2024 di 5,5x; generazione limitata di free cash flow.