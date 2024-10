Cogefeed debutta sul EGM Pro. Filizola: "Opportunità per crescere"

Cogefeed

(Teleborsa) -sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan (). La società, attiva da oltre 10 anni nel settore della sostenibilità e dell’economia green, proprietaria di una centrale idroelettrica attraverso la controllata FG Esco, rappresenta la diciottesima ammissione sul mercato dedicato alle PMI da inizio anno.nella fase di collocamento, avendo venduto 544.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 0,60 euro per azione. La società si è riservata di valutare l'opportunità di effettuare ulteriore raccolta di capitali per un eventuale passaggio su Euronext Growth Milan.Laalla data di inizio negoziazioni è pari a circa, con un flottante pari al 10,58%.Il, si è dettodella scelta di quotarsi ed ha sottolineato "grazie a questa opportunità", sarà possibile ", soprattutto nella progettazione, nello sviluppo e nella realizzazione di impianti da fonti rinnovabili di piccola e media dimensione, che ci daranno la possibilità d".Parlando della quotazione, il manager ha riconosciuto che "c'è stato bisogno di un" che ha dato alla società "e la possibilità di essere attrezzati per le sfide che ci attenderanno".Parlando dell'unicità di Cogefeed, Filizola ha affermatoe questo significadegli impianti e, quindi, alla "possibilità di utilizzarli "sia per l'agricoltura che per gli energivori", e di "non produrre energia esclusivamente ai fini propri, ma inserire l'impianto in un processo produttivo molto più ampio".A proposito deisviluppo, l'Ad ha affermato chee che "l'obiettivo del piano industriale è abbastanza ambizioso"e punta ad "aumentare molto la capacità realizzativa e diConcludendo, Filizola ha affermato che lecon la quotazione saranno