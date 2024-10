Estee Lauder, Stephane de La Faverie è il nuovo CEO

Estée Lauder

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mercato dei cosmetici, dei profumi e dei prodotti per la cura della pelle e dei capelli, ha annunciato la nomina dicomee membro del board, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. La Faverie succederà a Fabrizio Freda, che lo scorso agosto ha annunciato la sua intenzione di andare in pensione dopo oltre sedici anni trascorsi in azienda.Inoltre,lascerà il suo attuale ruolo di Presidente Esecutivo dell'azienda e rimarràdel board, dopo la prossima Assemblea Annuale degli Azionisti.Condella bellezza di prestigio, La Faverie è entrato a far parte della società nel 2011 e attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Gruppo Esecutivo, supervisionando molti dei marchi della società. Prima di entrare in Estée Lauder, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale,, una divisione di L'Oréal Paris. Ha iniziato la sua carriera con il marchioa Parigi, per poi entrare nella divisione Travel Retail come Area Manager per il Luxury Products Group, Nord America, supervisionando i marchi di bellezza Lancome, Giorgio Armani, Ralph Lauren e Biotherm. Poco dopo, è stato nominato Direttore Generale, Lancome, Australia, e nel 2006 è entrato a far parte di Lancome USA come Vice Presidente del Marketing, supervisionando sia le categorie di cura della pelle che di fragranze."La mia decisione di concentrarmi esclusivamente sul mio ruolo di Chair rappresenta- ha commentato William Lauder - La gestione quotidiana della società da parte della nostra famiglia si sta evolvendo e riflette il mio desiderio di concentrarmi maggiormente sulla direzione strategica complessiva della società. Come famiglia, rimaniamo impegnati in questa incredibile società e continuiamo a vedere il nostro investimento attraverso la lente del capitale paziente a lungo termine".