Fondirigenti: 1,5 milioni per la gestione digitale delle diversità generazionali nelle PMI

(Teleborsa) - Laoffre strumenti e soluzioni innovative per rafforzare la, elemento che, se ben valorizzato, può rappresentare un significativo vantaggio competitivo. Integrare la collaborazione intergenerazionale con la digitalizzazione favorisce un ambiente di lavoro inclusivo e flessibile, pronto a rispondere alle sfide del mercato globale.Il tema è particolarmente attuale in un, caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici e una forza lavoro sempre più diversificata per età, che includeQueste diverse generazioni, spesso con visioni e priorità divergenti, affrontano unache richiede supporto e gestione. In risposta a questo contesto, Fondirigenti ha pubblicato oggi l', mettendo a disposizioneper finanziarevolti a sostenere l'adattamento digitale e a stimolare il dialogo intergenerazionale, con l'obiettivo di attrarre e trattenere giovani talenti."La capacità di governare e trarre valore dallache caratterizza le aziende di tutte le dimensioni rappresenta una sfida e al tempo stesso una grande opportunità – spiega il-: lo straordinario patrimonio di competenze e di conoscenze delle generazioni più mature e lesono, infatti, ingredienti ugualmente necessari per un equilibrato carburante della competitività aziendale. Lapuò costituire lo strumento capace di innescare una reazione virtuosa tra di loro".Proprio ad affinare e irrobustire le competenze manageriali necessarie ad innescare questa reazione virtuosa è destinato ilazione sperimentale come sempre destinata al sostegno a specifici target di imprese o all’approfondimento di particolari tematiche. L’si rivolge, infatti,non sono ancora adeguatamente strutturate per fronteggiare la sfida generazionale e per gestirla attraverso l’innovazione tecnologica, anche a causa della ridotta managerializzazione, ma che sono, al tempo stesso, anche la classe dimensionale in cui l’investimento nella digitalizzazione può avere i maggiori effetti moltiplicatori."Oggi più che mai, a fronte delle trasformazioni indotte dalla digitalizzazione e dall’IA, a fare la differenza è la presenza di uncapace di guidare con successo i processi di innovazione - sottolinea il– la formazione ha un ruolo fondamentale sia nella crescita delle competenze dei giovani manager, sia come supporto del reskilling e upskilling dei dirigenti più maturi. Vogliamo dotare le imprese degli strumenti giusti per competere e favorire il confronto intergenerazionale, con interventi dedicati all’efficientamento dei processi e miglioramento del mindset digitale".con l’Avviso 2/2024 potranno rientrare in una delle seguenti macroaree:: gestione intergenerazionale con strumenti digitali per il recruiting, la formazione e il welfare;: metodologie e strumenti per il dialogo tra generazioni attraverso mentoring e strumenti digitali;: promozione del mindset digitale lungo tutto l’arco della carriera, focalizzato su comunicazione virtuale, creatività, gestione del tempo e privacy digitale.Le aziende potranno presentare i propri Piani formativi nell'area riservata del