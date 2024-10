FOS si aggiudica progetto StreamSTEP in consorzio europeo

FOS

(Teleborsa) -, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica quotata al segmento Euronext Growth Milanannuncianell'ambito di. Il Progetto, che si propone di rivoluzionare lanei processi industriali, saràcoordinato dal centro di ricerca norvegese SINTEF e chedi vari paesi europei (inclusi Svizzera, Norvegia e Regno Unito).Il Progetto, dellai, inizierà in datae prevede la copertura del 70% dell’investimento dell'intero consorzio, pari a circa. Per ilil finanziamento è pari a, a fronte di un investimento totale di 688.125 Euro.StreamSTEP affronta le sfide che le industrie europee di processo devono affrontare a causa del cambiamento geopolitico, della minaccia del cambiamento climatico e della forte concorrenza internazionale. Il Progetto punta a migliorare la resilienza e la competitività delle industrie, spingendole verso la neutralità climatica.a varie temperature e introduceper applicazioni complesse, con operatività flessibile su più utilizzi del calore. Il Progetto sarà dimostratometalli non ferrosi, ceramica, minerali, plastica e raffinazione. Unsarà cruciale per ottimizzare l'equilibrio energetico, lo stoccaggio intermedio, la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) e la valutazione del ciclo di vita (LCA) basata sui dati.Ilnella fase di assessment dei dimostratori, dove utilizzerà le propriee sarà leader delle attività di capacity building. In queste ultime, saranno impiegate competenze relative ai(LMS) e allaper favorire l'adozione delle tecnologie sviluppate nel Progetto da parte degli stakeholder.