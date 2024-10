Esautomotion, ricavi in calo del 27% nei primi nove mesi

Esautomotion

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione, ha chiuso i primidel 2024 conpari a 20 milioni di euro, registrano una decrescita di circa il 27% rispetto ai primi nove mesi del 2023.Il dato è coerente con l'attuale, palesatosi a partire dal secondo semestre del 2023, e legato a principalmente a: generale pessimismo verso gli scenari economici del 2024/2025; incertezze legate all'attuale e delicata situazione geopolitica; cessazione delle politiche di incentivazione agli investimenti (ad esempio su Industria 4.0 e non definizione delle regole su Industria 5.0), con riferimento al mercato di destinazione finale italiano, che vale circa un quarto del totale.LaConsolidata rimane fortemente positiva per -3,9 milioni di euro (cassa positiva), +11% rispetto al 30 giugno 2024."Indi crescita della domanda dei mercati, l'azienda è impegnata nella crescita mediante acquisizione e sviluppo di nuovi clienti e mercati, miglioramento dell'efficienza dei processi interni e riduzione del capitale circolante, per raggiungere dei risultati in netto miglioramento nel 2025, anche nell'ipotesi del perdurare della stasi economica - ha commentato il- Rimaniamo attivi nel processo di crescita per linee esterne coerentemente con le opportunità che normalmente si creano nei momenti di flessione del mercato".