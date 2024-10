eVISO: testimonial di innovazione e opportunità nel nuovo panorama energetico globale

eVISO

(Teleborsa) - Nel contesto delineato dal recentedell'IEA, l'industria energetica sta subendo una trasformazione verso un, con la domanda globale di elettricità in crescita accelerata. Negli ultimi dieci anni, l'uso di elettricità è aumentato al doppio del tasso della domanda energetica complessiva, guidato principalmente dalla Cina, che rappresenta due terzi dell'incremento globale.le previsioni per ladi elettricità sono statetrainate dall'espansione della mobilità elettrica, dall’aumento delle esigenze di raffreddamento causate dal cambiamento climatico e dal boom dei consumi energetici nei centri dati, legato alla crescente diffusione dell'intelligenza artificiale.con l'upgrade dellache aumenterà fino a quattro volte la capacità di lettura e gestione dei dati, si afferma comecrescente, rispondendo alle nuove sfide del settore energetico globale.eVISO (ISIN: IT0005430936, target price consensus: €7.16) è unache ha sviluppato unache crea valore nel mercato delle materie prime (power, gas e fresh apples). Nel, eVISO fornisce servizi di power-tech (tecnologia ed energia elettrica) in Italia lungo tutta la filiera di valore: tramite il canale diretto (B2B e B2C), ad altri operatori del mercato elettrico (B2B2C) e anche upstream ai produttori di energia rinnovabile su tutto il territorio italiano