Snam, De Virgiliis: siamo unicum nel panorama energetico europeo, ambizione chiara

Snam

(Teleborsa) - "Il modo in cui il 2024 si è concluso non ha mancato di, che resta elevata malgrado le azioni di stabilizzazione intraprese a livello nazionale e comunitario, che avevano infuso in alcuni la convinzione che la crisi energetica fosse ormai alle spalle. Si registra, ad esempio, una, con rialzi che tuttavia, grazie alla progressiva realizzazione dei tanti progetti in corso, inclusi quelli di Snam, non hanno più toccato i livelli del 2022". Lo ha affermatodi, all' assemblea degli azionisti della società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan."Snam ha continuato a raggiungeredella sua attività e ha rilanciato il proprio impegno su sicurezza e transizione energetica - ha spiegato - mostrando notevole resilienza a fronte di uno scenario geopolitico segnato dal perdurare della guerra in Ucraina, dalle tensioni ascrivibili allo scadere dei contratti di transito del gas russo attraverso il territorio controllato da Kiev, dall'allargamento della crisi medioorientale e dall'incertezza prodottasi per effetto dei processi elettorali in Europa e Stati Uniti".Durante il suo intervento, De Virgiliis ha sotolineato che il 2024 si è chiuso "con un, giunta all'84%, soglia che già oggi ci permette di tagliare il traguardo dell'85% fissato al 2027, avvicinandoci a quello del 90% al 2029 e capitalizzando così al meglio la fiducia degli investitori"."Unaregistrata nell'ultimo triennio, dall'EBITDA (+23%) all'utile netto (+10%), passando ovviamente per gli investimenti in capitale, superiori di 3 volte alle media antecedente alla crisi - ha aggiunto - Vogliamo inoltre ricordare il lavoro che dal 2022 ha visto crescere le principali partecipate internazionali, massimizzandone il valore"."L'ampiezza e la varietà di tali impegni permettono di confermare e sviluppare i tratti caratteristici che sotto diversi profili fanno di Snam un- ha evidenziato la presidente - Come leader continentale nelle infrastrutture gas, il nostro Gruppo è infatti il solo operatore di sistema attivo su tutta la catena del valore midstream, con una presenza paneuropea e un'ambizione chiara: realizzare e gestire infrastrutture energetiche per un futuro sostenibile".