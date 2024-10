Prezzi in rialzo per agroalimentare a settembre: aumenti per ortaggi, carni e latticini

(Teleborsa) - Diffusiper i prezzi all’ingrosso dei prodotti agroalimentari. L’indice dei, realizzato da, ha mostrato tra i prodotti freschi,Nel comparto ittico, invece, sono rimasti sostanzialmente, ad eccezione dei crostacei freschi, trainati dai rincari di gamberi e scampi. Tra ied una sostanziale stabilità per l’olio di oliva e gli sfarinati di grano e riso.Nello specifico, per quanto riguarda il, sono stati due i fattori che hanno impresso aumenti ai prezzi. Da un lato, l’abbassamento delle temperature registrato dopo la prima decade di settembre ha determinando una. Dall’altro, diverse coltivazioni estive sono state colpite dal prolungato caldo estivo. Tra i rincari maggiori,con la comparsa delle carietà autunnali; forte incremento rispetto al mese precedente per le zucchine, che crescono al contempo del +74,8% rispetto allo scorso anno.Tra le carni, aumentano quelle dispinti da una domanda superiore alle disponibilità di prodotto. Cresce anche la carne di bovino adulto (+4,4% rispetto ad agosto). Il comparto bovino è alle prese con una minore disponibilità di capi da ristallo, legata anche ai minori arrivi dalla Francia, elemento che sta imprimendo tensioni al mercato. Tra i prodotti zootecnici, aumentano del 2,2% rispetto al mese precedente i prezzi delle uova allevate a terra, sostenuti da una domanda superiore all'offerta.Per quanto riguarda ili prezzi all’ingrosso non hanno mostrato variazioni mensili significative a settembre. Tuttavia si è osservata una, sistema bloccato o limitato in molte marinerie a causa del fermo temporaneo di pesca. Tra questi, spiccano gli aumenti per gamberi e scampi rispettivamente di quasi il 56% e del 34,6%. Tali aumenti verosimilmente sono dovuti anche ad un concomitante aumento della richiesta.Tra le materie grasse derivate dal latte, si è registrato un ulteriore aumento del prezzo all’ingrosso del burro (+15% su base mensile): i prezzi sono più che raddoppiati rispetto ad un anno fa. Tali aumenti riflettono iGermania in primis, dove il burro ha raggiunto livelli record a causa di una disponibilità limitata del prodotto a livello comunitario. Aumenti ulteriori a settembre anche per i formaggi a lunga stagionatura (+1,3% rispetto ad agosto).Infine, rimane stabile l'olio d'oliva (+0,1% rispetto ad agosto) in attesa delle quotazioni dei prodotti della nuova annata, che, in Italia, si prevede possa subire una significativa contrazione rispetto alla precedente.