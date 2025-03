Consumi. è di nuovo allarme per il caro-caffè: quanto ci costa

(Teleborsa) -: la tazzina di Espresso al bar è, a causa dell'aumento dei prezzi delladovuto agli effetti dele delle crisi geopolitiche, ma anche a causa diche, come si sa, non mancano mai nel settore agroalimentare.Sui mercati internazionali, ilha raggiuntoquest'anno. Si tratta di un, anche se nell'ultimo mese il prezzo è sceso di quasi il 5%. Rispetto al pari periodo di un anno fa, il contratto future sul caffè è quasi raddoppiato. Le motivazioni risalgono allal'area in cui si produce il caffè Arabica, che rischia di compromettere il raccolto.In più,che lea gennaio sonorispetto ad un anno fa a 10,83 milioni di sacchi, mentre nei primi quattro mesi della stagione 2024/2025 si è registrato un calo del 4,9% a 42,79 milioni di sacchi. Da febbraio 2024 a gennaio 2025, si registra un aumento per l''Arabica (+12,3%), mentre frena il Robusta (-3,1%).L'aumento dei prezzi del caffè sta sin alcuni paesi europei, come i Paesi Bassi, ma anche in Germania e Belgio.In Italia,, in base ad uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) in collaborazione con, che ha messo a confronto i prezzi del caffè servito nei bar delle principali città italiane. Analizzando i dati dell'Osservatorio prezzi del Mimit, infatti, emerge che il prezzo nelle grandi città èdel 2021di gennaio 2025, con un aumento superiore al 19%Listini tuttavia estremamente diversificati sul territorio:, con un prezzo medio di 1,43 euro, seguita da Trento, Pescara e Trieste con 1,34 euro. Sul versante opposto, è Catanzaro la più economica mentre anche Napoli, capitale mondiale del caffè, registra incrementi superiori al 32% e un prezzo medio ormai prossimo a quota 1,20 euro."Alla base del caro-caffè vi sono una serie diche determina maggiori costi in capo ai pubblici esercizi, e i", spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, aggiungendo che il rincaro del caffè "degli italiani, spingendoli a ridurre i consumi al bar o dirottandoli verso la classica, e più economica, moka in casa".Assoutenti lancia anche un allarme sull, in quanto la pausa caffè al bar rappresenta un appuntamento fisso quotidiano per milioni di perone, al punto che in Italia vengono servite ogni anno 6 miliardi di tazzine nei locali pubblici della Penisola. Questo significa che lapassa, con un aumento di ben 1,14 miliardi a parità di consumi.Gli aumenti registrati sin qui. Secondo Cristina Scocchia, Ceo di Illycaffe, i prezzi potrebbero crescere ancora parecchio. Si stimanoa causa dei prezzi delle materie prime sempre più alti."Comunque oggiperché il prezzo debba restare così alto", precisa Scocchia, citando i fenomeni meteo avversi che si sono risolti in Brasile e Vietnam e i ben noti problemi con il Canale di Suez, anche questi in gran parte risolti. "Il caffè è una 'soft commodities' e su queste la", ammette la manager di Illycaffè, ricordando che il mercato è turbato anche dall'incertezza provocata dai dazi.