Rizzani de Eccher annuncia omologa accordo ristrutturazione debito

(Teleborsa) -, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle costruzioni, annunciada parte delUn traguardo che segna unadel Gruppo, reso possibile anche dall’, che deterrà la maggioranza nell’azionariato e rafforzeràsignificativamente la solidità finanziaria del Gruppo.L’accordo prevede un, che consentiranno al Gruppo di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali e di proseguire con l'esecuzione del proprio consistente backlog, pari a circa 4 miliardi di euro.Il Gruppo continuerà a essere protagonista in Italia, con un focus strategico suie di ediliziasofisticata, edi primaria importanza.Il piano di ristrutturazione riguarda un, e viene supportato dall’immissionecon vari strumenti messi a disposizione da parte di Sagitta Sgr e da altri soggetti finanziatori. Il fondo con il supporto di Europa Investimenti quale advisor, hadel Gruppo, convertendone una parte in equity e assumendo la posizione di nuovo azionista di riferimento.Il completamento del piano giunge al termine di uncon l'accesso alla, durante il quale il Gruppo ha condotto negoziazioni con i principali stakeholder finanziari e industriali."L'omologa dell'accordo è il risultato di un lavoro congiunto che ha visto impegnati la famiglia de Eccher, gli stakeholder della società da una parte ed Europa Investimenti e Sagitta SGR che in questo modo rafforzano il posizionamento strategico nell’area going concern", commenta, Head of Going Concern di Europa Investimenti e Consigliere di Amministrazione di Sagitta SGR, aggiungendo "siamo molto soddisfatti perché grazie a questo accordo, Rizzani de Eccher avrà le risorse necessarie per affrontare il futuro con rinnovata fiducia e per continuare a essere protagonista nella realizzazione delle grandi opere, in Italia e nel mondo"., che sosterrà il piano industriale del Gruppo offrendo undi euro destinato adi linee di bondistica. Inoltre, due primarihanno confermato undi euro, fornendo un ulteriore supporto alla continuità operativa di e alla sua capacità di aggiudicarsi nuovi appalti., attuali azionisti, continueranno a svolgere undel Gruppo, in stretta collaborazione con il nuovo management, offrendo il loro contributo strategico per garantire il successo delle future iniziative. "L’ingresso di Sagitta SGR nell’azionariato segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della nostra azienda," ha dichiarato Claudio de Eccher.